2009. Год большой политики для Беларуси

Этот год бесспорно войдёт в историю белорусской дипломатии и, как говорят политологи, возможно и государственности. Целый ряд событий можно назвать хорошим заделом на будущее, определяющим стратегию развития.

Из уст известных политиков мира мы слышали неоднократно: 2009-й — год сложный и вряд ли станет удачным. Общему пессимизму белорусское государство не поддалось, более того – и на будущий год поставило себе высокую планку. Сделав акцент на многовекторность, стране удалось сохранить и все социальные программы.

При этом белорусскую внешнеполитическую многовекторность, по-прежнему, невозможно представить без восточного направления. Отношения с главным союзником в течение года складывались неоднозначно, словно разновысокие молочные берега.

Александр Лукашенко:

Мы не должны и не будем, как хотелось бы некоторым в такой ситуации, в корне пересматривать стратегические направления внутренней и внешней политики Беларуси. Их правильность доказана на практике. Однако, своевременная точечная и гибкая корректировка отдельных подходов жизненно необходима нашему молодому компактному государству.

Привычное разделение интересов Москвы на стратегические и олигархически-ориентированные (особенно в околоэнергетической сфере) подталкивали порой чиновников даже самого высокого ранга к принятию решений внешне эффектных, но маловоплотимых на практике. К одним и тем же вопросам лидерам двух стран возвращаться приходилось не раз.

Печально известный «кредитный демарш» бросил тень на, в остальном, достаточно удачный, майский совмин Союзного Государства. А дальше попытка Минска определить приоритеты и вовсе переросла в одностороннюю кампанию Москвы по нагнетанию страстей. Последовавшая за этим «молочная война» явилась только завершающим, пусть и эффектным, этапом выяснения: что же действительно важно для самой России.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Естественно, Таможенный союз нужен нам не ради того, чтобы просто произошла унификация таможенного тарифа. Это, конечно, очень важно, но еще важнее, чтобы в результате развития Таможенного союза мы подготовились к переходу к Единому экономическому пространству. А вот это уже принципиально новая форма интеграции наших экономик.

И совместные учения Запад-2009, и создание Таможенного Союза показали: стратегическое мышление в этом году всё же превалировало. Белорусские инициативы – поддержаны. К союзу Беларуси, России и Казахстана уже пристально присматриваются все страны ЕврАзЭС.

Александр Лукашенко:

Создав это пространство, мы получим максимальную выгоду всем участникам системы устойчивых хозяйственных связей, обеспечим равноправные условия для работы субъектов хозяйствования и справедливую конкуренцию, способствующую экономическому прогрессу. Все окажутся в равных условиях работы, в том числе и по такому чувствительному вопросу, как равнодоговорные цены на энергоресурсы.

Правда, договоренность по газу и нефти на будущий год, достигнутая Президентами «таможенной тройки» вновь пока в процессе бюрократической обкатки. Тем не менее — курс развития задан. Как задан он и в работе с другими партнёрами.

И по сути, в белорусском политическом году ярко выделяются два ключевых момента. Это Таможенный союз и «Восточное партнёрство», где также не только услышаны, но и поддержаны инициативы белорусского государства.

По настоящему прорывным год стал на европейском векторе. В отношениях, в которых еще недавно веяло холодом, наступила настоящая оттепель. Европа не скрывала желания видеть Беларусь в своей единой семье. И на смену политике стереотипов пришел здоровый экономический прагматизм.

Хавьер Солана, Бенита Ферреро-Вальднер – их имена стали синонимами «европейской дипломатии». И то, что оба политика сочли необходимым посетить Беларусь, уже говорит о многом. Прежде всего, о понимании, что создавать атмосферу добрососедства в Европе, разрабатывать энергопрограммы, к примеру, в балтийском регионе, без Беларуси и не возможно, и явно невыгодно.

Включение в «Восточное партнерство» – это этап работы с Минском, отказаться от которого Брюссель уже не в силах. Кризис отрезвил многих, в том числе и европейцев. Высокая оценка кризисоустойчивости белорусской экономики, данная МВФ и Всемирным банком, лишний раз доказала: Беларусь — это надежность и взаимовыгодность.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Существующий визовый режим является сегодня фактически дискриминационным по отношению к жителям Беларуси, если сравнить его с тем, которым пользуются, к примеру, граждане Украины и России. Это понято большинством государств. Момент принципиальный для нас, который мы с самой первой встречи с «тройкой» Европейского Союза, –«Восточное партнёрство не должно быть выбором для Беларуси и других стран между ЕС и Россией

Понятно, что визовый вопрос – один из наиболее волнующих общество. Но не менее активно в этом году обсуждались и первые в истории независимой Беларуси принципиальные изменения, внесённые в Избирательный Кодекс. Учитывая, что в ближайшие годы нас ждут две крупные избирательные кампании.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Можно говорить о реальных подвижках и реальном учёте тех рекомендаций, которые были представлены Беларуси различными евроструктурами. На 90% процентов учтены предложения по организации агитационные предвыборных мероприятий.

После апрельского визита Александра Лукашенко в Италию, уже в ноябре – у нас Сильвио Берлускони. Экономика белорусско-итальянских отношений — 1 миллиард 200 миллионов долларов. Чем не подтверждение прагматизма в отношениях.

Александр Лукашенко:

Беларусь и Италия открывают новый этап партнерства, фундаментом которого является взаимоуважительный, откровенный и заинтересованный диалог на уровне руководства двух стран.

Сильвио Берлускони, премьер-министр Итальянской Республики:

Что касается отношений между нашими двумя странами, я хочу подтвердить все те слова, которые вы только что произнесли. Я уверен, что отношения торговые, экономические между Италией и Беларусью должны быть гораздо более значимыми, чем те, которые сложились на данный момент.

Интенсифицировался в этом году и диалог с прибалтами. Давние связи в области транзита и обновленные в сфере энергетики, в условиях закрытия Игналинской АЭС, – вот то, что уже в ближайшее время позволит выйти на качественно новый уровень взаимодействия. А укрепления связей Беларуси и Сербии, сейчас, когда балканская страна подала заявку на вступление в ЕС, – хороший пример работы на перспективу.

По укреплению связей на постсоветском пространстве этот год, кстати, был удивительно насыщенным. У стран с единым прошлым – и единое будущее. Со многими лидерами бывших союзных республик переговоры шли не единожды и небезуспешно.

Безусловными лидерами в этом стали Казахстан и Украина. В ходе визита в Минск Президента Нурсултана Назарбаева, подписаны Соглашения по трём десяткам проектов, с ожидаемым эффектом в 3 миллиарда долларов. В рамках же Таможенного союза масштабы взаимодействия ограничения не имеют.

Асет Исекешев, министр индустрии и торговли Республики Казахстан:

В работе порядка 38 проектов, 28 из них вошли в дорожную карту. Каждый проект разобрали по косточкам, нашли контрпартнёров по большинству из них и хотим выйти на очень серьёзную программу.

О нашей южной соседке в этом году многое говорят четыре встречи на высшем уровне. Президенты вплотную подошли к подписанию договора о государственной границе, определившись с которой можно будет с уверенностью сказать – возможности для совместной работы отныне безграничны.

Виктор Ющенко, Президент Украины:

Мы заинтересованы в сотрудничестве в энергетике, в области транзита. Мы заинтересованы в присутствии на белорусском энергетическом рынке. Мы готовы использовать все возможности для развития экономик двух стран, для лучшей жизни наших народов.

Впрочем, не были забыты и другие привычные контакты. Визиты в Армению и Туркменистан главы белорусского Государства завершились подписанием ряда крупных контрактов. Ещё одним показателем неизменной заинтересованности в приумножении сохраненных с советских времен отношений стал визит в Беларусь Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Да и в целом, восстановление и обогащение, разорванных распадом СССР связей, было и остаётся одним из важнейших приоритетов белорусской внешнеполитической многовекторности.

Первая белорусская нефть в Венесуэле, Соглашение о создании валютного СВОПа с Китаем, ставший доброй традицией диалог на экономические и политические темы со странами Персидского залива — всё это направления, где расстояния и для политиков, и для бизнесменов стали меньше.

Уго Чавес, Президент Боливарианской Республики Венесуэла:

Итак, Беларусь является полюсом. Полюсом для других полюсов мира. Венесуэла также является таким полюсом. Но мы должны укрепиться, и те механизмы кооперации, которые мы создали, имеют такую цель.

Впереди — дальнейшее расширение перспектив и, как следствие, круга стран, заинтересованных в сотрудничестве. Хотя, конечно, не бизнесом единым...

Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и встреча Президента Беларуси с Папой Римским в Ватикане доказывают: Беларусь – начало многих дорог, а значит и перекресток. Встречаться на котором приятно и выгодно, что в посткризисные времена почти эквивалентно понятию «необходимо». Пусть в 2010 году дорог этих станет больше. Наша страна открыта для всех желающих идти навстречу.