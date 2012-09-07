200 миллионов рублей израсходовано в Дзержинском районе на создание безбарьерной среды. Каков результат?

Новости Беларуси. Два десятка объектов в Дзержинском районе уже оснащены пандусами. Старые здания оснастили приспособлениями для инвалидов-колясочников, пожилых людей и молодых мам.

Ирина Харитон - мама 16-летней Жени с диагнозом ДЦП. Они приехали в дом, где скоро будут жить. Новая квартира – на первом этаже. Подъезд к двери оснащен пандусом, а вот путь к самой квартире – с барьером.

Ирина Харитон, жительница Дзержинска:

Подъемник в проекте был, но в смете его не оказалось, поэтому сделали пандус.

На лестнице сделан откидной подъемник, однако не с первого раза удается колесами инвалидной коляски встать на рельсы.

Евгения Седура, жительница Дзержинска:

Хочется, чтобы было поменьше бордюров, чтобы можно было заехать в любое место.

Бабушка Евгении не раз обращалась к местному руководству для решения вопроса подъемника в их доме.

Лилия Харитон, жительница Дзержинска:

Сказали, что нет таких денег в райисполкоме, 10 миллионов рублей, поэтому сделали этот откидной пандус. Но нам бы хотелось, чтобы было лучше, ведь Женя - не единственный в подъезде инвалид. Этот пандус сейчас существует, но его могут и отломать.

В управлении капитального строительства пояснили, что подъемник должен делаться за счет жильцов. Лилия Харитон планирует обратиться со своей просьбой к председателю Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.