2 апреля отмечается День единения Беларуси и России

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю Дня единения народов Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. "Сегодня со всей уверенностью можно заявить: Союз Беларуси и России состоялся. Его жизненная сила - в нашем единстве, в гарантии потомкам достойного будущего", - считает Президент. "Глубоко убежден, что, основываясь на принципах равноправного партнерства, мы построим новую модель эффективного межгосударственного объединения, в котором будет комфортно жить многим народам", - отметил Александр Лукашенко.