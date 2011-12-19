19 декабря в Москве пройдет первое заседание Высшего Евразийского экономического совета

В ходе заседания главы государств примут решение о вступлении в силу пакета соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП.

Единое экономическое пространство начнет действовать с 1 января 2012 года. Президенты Беларуси, России и Казахстана примут и ряд решений, связанных с началом работы нового регулирующего органа ЕЭП — Евразийской экономической комиссии. На заседании утвердят кандидатуры председателя и членов коллегии, а также бюджет новой структуры. Главы государств обсудят и совместные действия стран-участниц Таможенного союза в случае оказания экономического давления на одно из государств «тройки». Намечено подписание целого пакета документов по организации деятельности Суда ЕврАзЭС, который будет размещаться в Минске.

А завтра Александр Лукашенко примет участие во встрече глав государств-членов ОДКБ, а также в неформальном заседании Совета глав стран СНГ, приуроченном к 20-летию Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.