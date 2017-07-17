18 июля в Минск прибудет парламентская делегация ЕС

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Евросоюза станут главной темой переговоров, которые пройдут в Минске в предстоящие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 июля в белорусскую столицу с официальным визитом прибывает парламентская делегация ЕС.

Депутаты проведут встречи с белорусскими коллегами, представителями правительства. Диалог будет предметным: разговор пойдет о нынешнем положении дел в двусторонних отношениях. В последние годы они заметно потеплели, как в политическом, так и в экономическом плане, но препятствия остаются. Как раз этому вопросу стороны уделят особое внимание.