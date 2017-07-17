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18 июля в Минск прибудет парламентская делегация ЕС

17 июля 2017 17:27
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Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Евросоюза станут главной темой переговоров, которые пройдут в Минске в предстоящие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 июля в белорусскую столицу с официальным визитом прибывает парламентская делегация ЕС.

Депутаты проведут встречи с белорусскими коллегами, представителями правительства. Диалог будет предметным: разговор пойдет о нынешнем положении дел в двусторонних отношениях. В последние годы они заметно потеплели, как в политическом, так и в экономическом плане, но препятствия остаются. Как раз этому вопросу стороны уделят особое внимание.

18 июля в Минск прибудет парламентская делегация ЕС-1

Визит европарламентариев пройдет спустя всего пару недель после проведения летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, во время которой в адрес Беларуси от зарубежных гостей прозвучало немало позитивных отзывов. Что, конечно, нельзя не отметить.

Между тем, Евросоюз остается вторым по значимости рынком для белорусского экспорта.

Интересна наша страна и деловым кругам стран Старого Света, это подтверждают регулярные бизнес-форумы и встречи. Но лучше всего говорят цифры: половина иностранных инвестиций, привлеченных в экономику республики, приходится на долю Евросоюза.

# Беларусь-Евросоюз # Фотофакт

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