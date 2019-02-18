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18 февраля в Минске ряд деловых встреч проведет еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам

18 февраля 2019 06:22
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Новости Беларуси. Вопросы развития политического диалога и торгово-экономического сотрудничества по линии Беларусь — ЕС. 18 февраля в Минске ряд деловых встреч проведет еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 февраля в Минске ряд деловых встреч проведет еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам -1

Гюнтера Эттингера ждут в правительстве и в Министерстве иностранных дел. Здесь будет обсуждаться взаимодействие в финансовой и таможенной сферах.

18 февраля в Минске ряд деловых встреч проведет еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам -4

Официальная программа визита еврокомиссара начнется с церемонии возложения венка к монументу Победы.

18 февраля в Минске ряд деловых встреч проведет еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам -7

# Беларусь-Евросоюз # Фотофакт

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