Новости Беларуси. Вопросы развития политического диалога и торгово-экономического сотрудничества по линии Беларусь — ЕС. 18 февраля в Минске ряд деловых встреч проведет еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гюнтера Эттингера ждут в правительстве и в Министерстве иностранных дел. Здесь будет обсуждаться взаимодействие в финансовой и таможенной сферах.