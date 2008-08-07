18 человек получили ранения в результате ночных обстрелов грузинской стороной территории Южной Осетии

В центре перестрелки оказались несколько населенных пунктов, а также окраины Цхинвали. Военные Южной Осетии открыли ответный огонь. Снять напряженность в зоне грузино-осетинского конфликта намерены представители российского МИДа. Они попытаются организовать в Тбилиси встречу двух конфликтующих сторон. Тем временем, из Южной Осетии продолжают эвакуировать женщин и детей. Уже вывезено более 200 человек.