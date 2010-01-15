16 января в Украине - день тишины перед выборами

Но станет ли он тихим – непонятно. От Центризбиркома и общественных организаций Украины поступает прямо противоположная информация о финансирования выборов. По заверениям общественников, у членов окружных комиссий в большинстве областей страны нет денег не то, что на транспорт, а даже на ручки и бумагу.

Софийская площадь Киева, один километр до центра – Майдана Незалежнасци. 15 января вечером здесь запланирован митинг Партии Регионов. Дело в том, что административный суд Киева по просьбе киевских городских властей запретил кому бы то ни было проводить митинги на Майдане. Слишком много было желающих — и власти посчитали это опасным.

Пик активности борьбы за главное в стране кресло не за горами, а горы эти начинаются там, где заканчивается первый тур выборов, уверены эксперты. Ещё в начале избирательной кампании фаворитами все назвали двоих – лидера оппозиции Виктора Януковича и премьера Юлию Тимошенко. Но финишная прямая показала – скандалы, связанные с фальсификациями и уголовным прошлым, на рейтинги этих кандидатов не повлияли. Глава Партии Регионов прирос электорально за счёт целенаправленной работы в регионах, премьер выиграла на самой креативной рекламе. Чего стоит одна Тигрюля, которая обещалась «порвать за Украину».

Игорь Жданов, президент Аналитического центра «Открытая политика» (Украина):

Во второй тур президентских выборов выйдут Тимошенко и Янукович или Янукович и Тимошенко. Главное, каким будет разрыв между ними в первом туре президентских выборов. Понятно, что если разрыв будет меньше 10%, то мы можем говорить о том, что вырастут шансы Юлии Тимошенко на победу. Если будет разрыв больше 10% — большие шансы на победу будут у Виктора Януковича.

Эти готовящиеся митинги – как психология политтехнологи, уверяют эксперты. Ведь уже в понедельник результаты выборов каждая из двух сторон будет либо отстаивать, либо опротестовывать. То, что поводы найдутся, подтвердили сегодня и в Комитете избирателей Украины. По их мнению, закон о выборах разрешает комиссии в день голосования включить избирателя в список только по решению суда. Но накануне ЦИК приняла постановление, по которому комиссия всё может решить сама. Юлия Тимошенко тогда обвинила членов Центризбиркома в поддержке Януковича и подала в суд. Но тут выяснилось, что даже в Высшем административном суде тоже две печати.

Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины:

Одни члены комиссии будут говорить, что нужно включать — мы обязаны это делать. Представители других кандидатов будут говорить, что ни в коем случае — потому что с ними же тренинги проводили и учили в их штабах, согласно закону. Это приведёт к конфликтам в комиссиях, а там, где комиссии более-менее монопольные, — вообще к тому, что будут незаконные включения в списки личностей, которых там быть не должно.

Впрочем, сорвать избирательный процесс в Украине сможет даже не кто-то, а что-то. Финансирование этих президентских выборов уже назвали самым худшим за последние 20 лет. Информация ЦИК и комитета избирателей по этому поводу прямо противоположна. Последние утверждают — области, в которых комиссии полностью профинансированы, можно пересчитать по пальцам.

Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины:

Члены комиссии уже потихоньку начинают роптать. Хорошо, что им кандидаты хоть немного доплачивают, а то бы у нас комиссии разбежались на второй день. Тем не менее, некоторые члены комиссий уже начинают шантажировать: мы бюллетени выдадим, потом подсчитаем, но не дадим вывезти с участка, пока нам не заплатят деньги.