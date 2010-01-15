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15 января – последний день предвыборной агитации в Украине

15 января 2010 09:27
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18 зарегистрированных кандидатов на пост главы государства еще могут обратиться к избирателям. Пока фавориты гонки – лидер Партии регионов Виктор Янукович, премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий глава государства Виктор Ющенко.Однако эксперты отмечают, что в выборах может появиться дополнительная интрига. Согласно данным разных социологических служб, рейтинг банкира Сергея Тигипко за последние дни заметно вырос. К слову, на прошлых выборах этот бизнесмен руководил штабом Януковича.

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