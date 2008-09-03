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15-ое заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ пройдет сегодня в Ереване

03 сентября 2008 07:48
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В нем примет участие госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Юрий Жадобин. Планируется, что руководители делегаций обсудят проекты документов для очередного заседании Совета в Москве. Участники также обменяются мнениями о развитии военно-политической обстановки в зоне ответственности Организации и проанализируют ход выполнения решений Минской и Душанбинской сессий Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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