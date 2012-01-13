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15 лет назад в Беларуси был сформирован двухпалатный парламент

13 января 2012 07:29
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Совет Республики отмечает знаменательную дату. Это судьбоносное решение, потому что именно такая структура высшего представительного и законодательного органа обеспечивает большую устойчивость в государстве.

За 15 лет сенаторы одобрили более 1600 законопроектов. Важнейшей особенностью этого созыва является ратификация ряда соглашений, связанных с образованием Таможенного союза, Единого экономического пространства и Евразийской экономической комиссии. В настоящее время Национальное собрание поддерживает отношения с парламентами 60 стран. Причем во время визитов обсуждаются не только вопросы мировой политики, но и возможность политического и экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Белоруссия

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