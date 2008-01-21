15 лет - дипломатическим отношениям Беларуси с Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном

В последние годы экономическое и политическое сотрудничество между странами укрепилось, установились хорошие парламентские связи. Заключены десятки договоров и соглашений, определяющих двусторонние отношения. Среднеазиатские страны заинтересованы в нашей промышленной продукции и научных кадрах. Большое внимание - транзитному потенциалу Беларуси. С 15-летием установления дипломатических отношений президентов Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.