Прямой эфир

15 лет - дипломатическим отношениям Беларуси с Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном

21 января 2008 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В последние годы экономическое и политическое сотрудничество между странами укрепилось, установились хорошие парламентские связи. Заключены десятки договоров и соглашений, определяющих двусторонние отношения. Среднеазиатские страны заинтересованы в нашей промышленной продукции и научных кадрах. Большое внимание - транзитному потенциалу Беларуси. С 15-летием установления дипломатических отношений президентов Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Другие новости рубрики

Все новости
21 января 2008 08:45

Военное сотрудничество Беларуси и России расширяется

21 января 2008 08:44

В Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы

21 января 2008 08:43

Сербии предстоит второй тур президентских выборов