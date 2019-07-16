15 июля в рамках Форума регионов Беларуси и России стартует проект «Молодёжь – за Союзное государство»

Новости Беларуси. Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санкт-Петербург готовится к шестому по счету Форуму регионов двух государств. С нашей стороны в нем примут участие 250 человек. Большинство из них приглашены на заседание Делового совета. Вопросы взаимодействия с российскими коллегами обсудят руководители крупнейших предприятий, банков, бизнес-ассоциаций, а также губернаторы, министры.

И конечно, самое важное событие форума – пленарное заседание при участии президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. К подписанию подготовлен большой пакет соглашений.