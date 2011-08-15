15 августа в Москве пройдет очередное заседание Совета Министров Союзного государства

До его начала премьеры проведут встречу в формате один на один.

Во время заседания стороны обсудят широкий круг тем сотрудничества Беларуси и России. В частности, бюджетно-финансовые вопросы, проекты новых союзных программ, их подготовлено более 30 – в энергетике и энергосбережении, АПК, медицине и фармацевтике, информ-технологиях, нано- и биоматериалах, авиакосмической промышленности.

Речь также пойдет о дальнейшем развитии малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве и о создании единого научно-технологического пространства. Особое внимание уделят развитию туризма, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».