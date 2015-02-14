14 февраля будет показано эксклюзивное интервью Александра Лукашенко телеканалу «НТВ»

Новости Беларуси. Журналисты, работавшие на саммите «нормандской четверки», высоко оценили не только его итоги, но и роль Беларуси в организации этой встречи. Об этом Александра Лукашенко попросил рассказать ведущий информационно-аналитической программы «Центральное телевидение» российского телеканала «НТВ» Вадим Такменев.

Эксклюзивное интервью на канале «НТВ» 14 февраля вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вопрос сегодня в практической реализации этих соглашений. Все, что там было принято, эти решения — это правильно. Они выстраданы, они уже на поверхности лежали. Мы братья, мы — русские, украинцы, белорусы. Мы там должны как-то сыграть эту роль, и никто стрелять не будет. Введете вы туда чисто российские войска — недоверие с одной стороны, введете западные войска (американские, вооруженные) — недоверие с другой стороны. Мы должны решать этот конфликт. Я не хочу опять в подробности влезать. Мы уже свои предложения изложили. И россияне, и украинцы, и «западники» об этом уже знают. Но пока ограничились формулировками. Ну, слава богу! В 00.00 часов 15 февраля прекратится стрельба, если прекратится — великое достояние.