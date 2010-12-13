14 декабря в Беларуси начинается досрочное голосование. Голосовать можно будет с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00

На участки для голосования 13 декабря доставили бюллетени. Также на усиленный режим несения службы перешли стражи порядка. Они будут круглосуточно дежурить на избирательных участках и охранять бюллетени. А после подсчета голосов обеспечат их безопасную перевозку.

С самого утра в районных избиркомах – аншлаг. Увесистые стопки бюллетеней выдают строго под роспись. Они еще пахнут типографской краской. Присутствие милиционера рядом с членом участковой комиссии обязательно.

Наталия Лобачева, председатель Ленинской районной избирательной комиссии Минска:

Накануне получили бюллетени для голосования, разложили по количеству избирателей на участках. Сегодня их раздаем участковым комиссиям.

Помимо бюллетеней прикладывается пакет документов, необходимых для проведения выборов.

Под охраной свежеотпечатанные бюллетени перевозят на участки для голосования.

Кандидатам в президенты предстоит экзамен. Там, где экзаменовать привыкли. Большинство избирательных участков, по традиции, расположились в учебных заведениях. Так что в теме каждый школьник. Здесь к главному политическому событию все готово: списки избирателей, урны для бюллетеней. Приглашения на выборы разосланы.

Последний штрих – пересчет полученных бюллетеней. Их количество должно соответствовать числу граждан с правом голоса на участке. Уже 14 декабря бумаги с фамилиями 10 кандидатов начнут выдавать первым избирателям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас в Республике Беларусь более семи миллионов избирателей. Бюллетени печатаются с учетом численности избирателей. Создается небольшой запас на аварийный случай, чтобы не срывался процесс голосования. По закону не более 5% должно быть резервных бюллетеней.

Досрочное голосование стартует 14 декабря. И продлится пять дней. Проголосовать можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Досрочное голосование практикуют во многих странах. В Беларуси «сверхуважительная» причина, чтобы прийти на участок до 19 декабря, не требуется. Достаточно желания избирателя. Этим правом обычно пользуются до 15% голосующих граждан.

Галина Кухаренок, председатель участковой избирательной комиссии № 37 Минска:

Это люди, которые будут заняты в день основных выборов. Приходят пожилые, приходят те, кто несет службу – МЧС, милиция, военные. И те, кто уезжает.

Все избирательные участки будут под круглосуточной охраной милиции. С понедельника правохранители перешли на усиленный вариант несения службы. В МВД страны сообщили, что за время президентской кампании вопиющих фактов нарушения правопорядка не было.

Александр Барсуков, первый заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

С 13 декабря все избирательные участки берутся нами под круглосуточную охрану. Это значит, что будут работать усиленные следственно-оперативные группы. И по любому обращению граждан группа прибудет через семь минут.

Милиции вторят и наблюдатели на президентских выборах в Беларуси. В штабе миссии от СНГ говорят, что политкампания проходит спокойно, в деловой атмосфере. Наблюдатели анализируют ход предвыборной агитации, а также ведут мониторинг СМИ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Жалобы, которые поступают в Избирательные комиссии, в органы власти, решаются. Их, кстати, немного. По нашим оценкам, процесс избирательной кампании проходит нормально, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Ожидается, что всего наблюдать за выборами в страну приедет около тысячи человек. Больше всего от БДИПЧ ОБСЕ и стран содружества.

Бюллетень без птички – просто бумага. С отметкой избирателя – уже голос. Претенденты на пост главы белорусского государства идут в алфавитном порядке, для объективности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За кем пойдут сами избиратели станет известно уже через неделю.

Наблюдатели от СНГ в Беларуси отмечают высокий уровень подготовки к голосованию на президентских выборах

Лозовик: Сегодня участковые комиссии должны быть полностью готовы к выборам

На избирательные участки сегодня доставят бюллетени для голосования