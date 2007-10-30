12 лет строить "Минск-сити" - непозволительная роскошь

Президент Александр Лукашенко недоволен сроками осуществления этого масштабного проекта.

Глава государства сегодня встретился с основными инвесторами будущего делового центра белорусской столицы - российской компанией "Итера-Групп". Александр Лукашенко поручил до 1 января 2010 года завершить все работы по переносу Минского авиаремонтного завода, с тем, чтобы сразу же развернуть широкомасштабную застройку этой территории, уникальный комплекс на 300 гектарах.

У будущего центра "Минск-Сити" появляются реальные очертания. Крупнейший инвестиционный проект в сфере строительства представляет органичное соединение деловой и социальной инфраструктуры. По задумке основного инвестора, российской компании "Итера-Групп", в реализацию задуманного необходимо вложить 7 миллиардов долларов.

Деловой центр "Минск-сити" предполагается возвести на месте территории, которую сейчас занимает авиаремонтный завод. Реконструкция коснется и жилого микрорайона, рядом с аэропортом "Минск-1". Как пояснили столичные архитекторы, наличие аэропорта в центре города не позволяло возводить здесь высокоэтажные жилые дома. Будущий проект предполагает самые новые архитектурные решения в сфере жилищного строительства.

Это уже не первое знакомство с проектом. В городской ратуше как-то Президенту уже рассказывали и показывали, как будет выглядеть эта часть столицы. Обсуждение и переговоры между архитекторами, столичными чиновниками и инвестором затянулись почти на год. Это неоправданное торможение - одна из основных причин недовольства главы государства.

Именно так по совместной задумке архитекторов и инвесторов может выглядеть центр "Минск-Сити". Его уже называют крупнейшим инвестиционным проектом в Беларуси. На площади более 300 га планируется создать уникальный городок, где будет более полутора миллионов квадратных метров комфортабельного жилья, объекты социальной инфраструктуры, и офисы не менее тысячи компаний.

"Минск-сити", хоть и называется деловой центр, но станет и крупным социальным проектом, ведь в нем предполагается создать более 55 тысяч новых рабочих мест. Необходимо только до 1 января 2010 года завершить работы по переносу Минского авиаремонтного завода, с тем чтобы уже в 2010 году развернуть широкомасштабную застройку этой территории.

