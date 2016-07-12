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12 июля открывается белоруско-словацкий предпринимательский форум в Витебске

12 июля 2016 07:47
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Новости Беларуси. Более двух десятков словацких компании 12 июля примут участие в предпринимательском форуме в Витебске. Мероприятие на одной площадке соберёт представителей органов власти, ассоциаций поддержки среднего и малого бизнеса России и Европы, а также специалистов профильных  финансовых учреждений.

Открытый диалог – главная цель белорусско-словацкого форума, на котором участники смогут обсудить  перспективы сотрудничества в сферах энергетики, машиностроения, деревообработки, фармацевтики, сельского хозяйства, лёгкой промышленности, туризма и оздоровления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере предпринимательства

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