12 июля открывается белоруско-словацкий предпринимательский форум в Витебске

Новости Беларуси. Более двух десятков словацких компании 12 июля примут участие в предпринимательском форуме в Витебске. Мероприятие на одной площадке соберёт представителей органов власти, ассоциаций поддержки среднего и малого бизнеса России и Европы, а также специалистов профильных финансовых учреждений.

Открытый диалог – главная цель белорусско-словацкого форума, на котором участники смогут обсудить перспективы сотрудничества в сферах энергетики, машиностроения, деревообработки, фармацевтики, сельского хозяйства, лёгкой промышленности, туризма и оздоровления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.