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11 новых законопроектов будет подготовлено в 2011 году

11 января 2011 08:58
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Александр Лукашенко подписал указ о плане подготовки законопроектов на 2011 год. Документ предусматривает подготовку 49 проектов законов, из которых 11 – новые. Среди них – о конституционном судопроизводстве, о коммерческой тайне, о медиации, о фельдъегерской связи и другие.

Также в нынешнем году запланирована подготовка и внесение на рассмотрение главы государства концепции проекта закона «Об объединениях нанимателей», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Семашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Все законопроекты, которые включены в план законопроектной деятельности, идут от нашей жизни, они очень актуальны. Те отношения, которые сегодня не урегулированы на уровне закона, предполагается урегулировать для того, чтобы нашим производителям и предпринимателям было проще вести свое хозяйство и решать те проблемы, которые возникают у них.

# Лукашенко

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