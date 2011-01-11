11 новых законопроектов будет подготовлено в 2011 году

Александр Лукашенко подписал указ о плане подготовки законопроектов на 2011 год. Документ предусматривает подготовку 49 проектов законов, из которых 11 – новые. Среди них – о конституционном судопроизводстве, о коммерческой тайне, о медиации, о фельдъегерской связи и другие.

Также в нынешнем году запланирована подготовка и внесение на рассмотрение главы государства концепции проекта закона «Об объединениях нанимателей», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Семашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все законопроекты, которые включены в план законопроектной деятельности, идут от нашей жизни, они очень актуальны. Те отношения, которые сегодня не урегулированы на уровне закона, предполагается урегулировать для того, чтобы нашим производителям и предпринимателям было проще вести свое хозяйство и решать те проблемы, которые возникают у них.