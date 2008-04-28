10 миллионов квадратных метров жилья в год

Обеспечить выполнение этого показателя уже к 2011 году - такую задачу сегодня поставил Президент Александр Лукашенко перед Национальным банком страны.

Председатель правления банка Петр Прокопович сегодня проинформировал Главу государства о выполнении ряда поручений, в том числе и по объемам возведения жилья в Беларуси. Как сообщил глава Нацбанка, цифра в 10 миллионов квадратных метров в год – не окончательная: Президент потребовал к 2015 году увеличить этот показатель уже до 15-ти миллионов.

"Главный резерв – это максимальное увеличение строительства индивидуального жилья. Желание людей иметь собственный дом", - отметил Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь.

Глава правления Нацбанка также доложил Президенту о выполнении основных показателей денежно-кредитной политики за 4 месяца текущего года. Петр Прокопович отметил увеличение объемов кредитования реальному сектору экономики и обеспечение стабильности национальной валюты.

По прогнозам Нацбанка, курс белорусского рубля по-прежнему будет отличать устойчивость, а к концу текущего года он составит 2100 рублей за доллар. Золотовалютные резервы Беларуси на сегодняшний день составляют 5,5 миллиардов долларов.