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10 апреля в Ашхабаде соберутся главы внешнеполитических ведомств стран СНГ

10 апреля 2009 07:37
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Министры иностранных дел Содружества обсудят предложение об объявлении 2010 - Годом ветеранов ВОВ.

Белорусскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Мартынов. В повестке встречи около 20 вопросов, которые касаются сотрудничества в политической, миграционной, гуманитарной и социальной сферах, а также вопросы обеспечения безопасности. Кроме того будет обсуждена практика работы Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах - участниках организации.

- Стороны  планируют обсудить вопросы совершенствования работы СНГ, борьбы с преступностью, ряд проблем в рамках гуманитарного сотрудничества, в том числе и дальнейшего развития общего образовательного пространства, - сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел БеларусиАндрей ПОПОВ.

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