0,5% до финала

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03 октября 2007 10:37
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В Центризбиркоме Украины уверены, что предварительные результаты выборов станут известны уже 3 октября. Так или иначе, но оставшиеся доли процента вряд ли изменят расстановку политических сил. Голосов, которые получили Блоки Юлии Тимошенко и "Наша Украина - Народная самооборона", достаточно для формирования правящей коалиции.
В общей сложности "оранжевые" могут занять в Раде большинство - 230 мест. В то же время "Партия Регионов" вместе со своим союзником - Компартией Украины - останется, скорее всего, в меньшинстве.

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