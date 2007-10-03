0,5% до финала

В Центризбиркоме Украины уверены, что предварительные результаты выборов станут известны уже 3 октября. Так или иначе, но оставшиеся доли процента вряд ли изменят расстановку политических сил. Голосов, которые получили Блоки Юлии Тимошенко и "Наша Украина - Народная самооборона", достаточно для формирования правящей коалиции.

В общей сложности "оранжевые" могут занять в Раде большинство - 230 мест. В то же время "Партия Регионов" вместе со своим союзником - Компартией Украины - останется, скорее всего, в меньшинстве.