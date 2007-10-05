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0,3% отделяют Украину от завершения парламентских выборов

05 октября 2007 07:47
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Пока не смогла закончить обработку документов лишь симферопольская окружная избирательная комиссия.

Результаты в целом прежние. В лидерах Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко и "Наша Украина - Народная самооборона". Меньше всего голосов у Компартии и Блока Литвина.
По предварительным подсчетам, у "регионалов" будет 175 мест в парламенте, у БЮТа - 156. Для создания правящей коалиции необходимо минимум 226 депутатов в 450-местном парламенте.
Тем временем, Блок Юлии Тимошенко сегодня проведет переговоры с "Нашей Украиной - Народной самообороной" о создании парламентской коалиции. "Оранжевые" также предложили присоединиться к союзу демократических сил  Блоку Литвина. Накануне с Литвиным аналогичные переговоры провела и "Партия регионов".

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