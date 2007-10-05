0,3% отделяют Украину от завершения парламентских выборов

Пока не смогла закончить обработку документов лишь симферопольская окружная избирательная комиссия.

Результаты в целом прежние. В лидерах Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко и "Наша Украина - Народная самооборона". Меньше всего голосов у Компартии и Блока Литвина.

По предварительным подсчетам, у "регионалов" будет 175 мест в парламенте, у БЮТа - 156. Для создания правящей коалиции необходимо минимум 226 депутатов в 450-местном парламенте.

Тем временем, Блок Юлии Тимошенко сегодня проведет переговоры с "Нашей Украиной - Народной самообороной" о создании парламентской коалиции. "Оранжевые" также предложили присоединиться к союзу демократических сил Блоку Литвина. Накануне с Литвиным аналогичные переговоры провела и "Партия регионов".