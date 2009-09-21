Зыкрыто шесть из семи проверенных СТО

Комитет госконтроля организовал рейд по проверке недобросовестных мастерских. В нем приняла участие и наша съемочная группа.

Отремонтировать авто сегодня можно в любой точке Минска. Однако обслуживание на столичных СТО не всегда законно. Необходимый пакет документов на работу есть далеко не у всех. Да и сертификаты на информационных стендах зачастую висят только для красоты.

Сертификат соответствия для любой СТО – основной документ. Если его нет, гарантировать качество обслуживания практически невозможно. Тем не менее, по всей стране продолжают работать вот такие нелегальные автомастерские.

Сразу распознать нечистых на руку ремонтников не так просто. Только в одних документах на стене запутаться можно запросто. А вот о гарантии услуг порой не идет даже и речи. Автослесарь с этой СТО даже название своей организации вспомнил не сразу. А предъявленный директором сертификат оказался просроченным.

- Проверено семь субъектов предпринимательской деятельности, которые оказывают услуги автосервиса. И, что очень печально, деятельность шести из них по тем или иным обстоятельствам была запрещена, - резюмировал Павел Кремень, начальник отдела контроля сферы услуг комитета госконтроля Республики Беларусь.

А вот на этой станции обнаружилось полное несоответствие вывески и документов: затянули с переоформлением. В арсенале этих мастеров не оказалось даже кассового аппарата. Не говоря уже о сертификате. А пятеро рабочих трудятся, видимо, из энтузиазма: официально их здесь просто нет. Вчерашнее предупреждение на руководство не подействовало – сегодня станцию закрывают.

Результат подпольного ремонта предугадать сложно. В случае чего, владельцу авто сложно рассчитывать даже на книгу жалоб - здесь ее тоже не оказалось.