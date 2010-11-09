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Звуковые светофоры для незрячих и слабовидящих людей появятся в Минске

09 ноября 2010 19:08
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В Минске появится 12 звуковых светофоров для незрячих и слабовидящих людей.

Отличаться от предшественников они будут не только сигналом, но и специальным сенсором.

Приложив к нему руку, слабовидящий человек сможет не только остановить поток машин, но и получить информацию о количестве полос на дороге и направлении движения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Ходасевич, председатель минской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Мы определили места, где будут размещаться звуковые светофоры: там, где больше всего проживает и работает инвалидов, а также перекрестки, где люди чаще всего бывают — около социально значимых объектов, вокзала и так далее.

# общество

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