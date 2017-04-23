«Звон символизирует пасхальную радость»: в Беларуси завершается звонильная неделя

Новости Беларуси. В Беларуси завершается звонильная неделя. Всю Светлую седмицу в православных храмах и монастырях не смолкала колокольная молитва. Только в столице она объединила почти 2 десятка церквей.

Обычно каждая мелодия имеет свой смысл. Но на этой неделе просто звонили без канонических ограничений. Исполнялись радостные пасхальные мелодии. Ведь считается, что именно колокольный звон может так ярко и глубоко выразить настроение верующих в эти дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Шишов, звонарь церкви святого благоверного князя Александра Невского:

Пасха всегда самый радостный, самый светлый праздник. Он проходит под звон колоколов, и всю неделю эти колокола звонят. Сегодня последний день этой седмицы, и у нас в гостях минская школа звонарей. Вы слышите разные звоны, переливы, у каждого звонаря своя мелодия, свои секреты. Звон символизирует пасхальную радость в это время.

Достучаться до небес мог каждый желающий. В Пасхальную неделю звонить разрешается любому. Мастер-классы новичкам дают профессионалы. Но повторить мотив и темп мелодии получается не у всех. Колокола – сложный музыкальный инструмент, у каждого своя тональность и звучание.