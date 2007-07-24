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Звезды знают, как остановить СПИД

24 июля 2007 14:02
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Известные в нашей стране артисты, музыканты и спортсмены открыто выступили за здоровый образ жизни и понимание проблемы ВИЧ-инфицированных.

Акция с участием звездной команды "Я обещаю!" - часть информационной кампании в рамках проекта Программы развития ООН "Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Беларуси". Проблема вич-инфекции актуальна во всем мире. В нашей стране инфицированы 8 тысяч человек. Главная задача сегодня - сберечь здоровье здоровых.

Для многих молодых людей звезды театра, кино, спорта и эстрады являются кумирами и примером для подражания. Именно поэтому, чувствуя ответственность перед поклонниками, известные музыканты, спортсмены, киноактеры участвуют в социальной рекламе против наркотиков, табакокурения, алкоголизма - всего того, что разрушает надежду на будущее.

# общество

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