Звезды на льду: телеканал СТВ отпраздновал свое десятилетие на коньках

Телеканал СТВ продолжает праздновать свое десятилетие: руководство, ведущие и корреспонденты вышли на каток. У главной елки страны для зрителей устроили игры и всевозможные конкурсы на призы от телеканала. Всех желающих угощали горячим чаем с пирожками и сладким 25-килограммовым тортом.

Это настоящее шоу на льду. Когда еще звезды телеэфира водили хоровод возле главной елки страны, да еще на коньках. Чтобы кататься было веселей, пригласили Деда Мороза и Снегурочку. И здесь же попробовали праздник на вкус. В честь десятилетия канала заказали 25-килограммовый торт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Его разрезали прямо на ледовой арене.

К торту прилагались литры горячего чая и кофе. Они здесь расходились, как горячие пирожки — с яблоками.

Для зрителей — игры и конкурсы. Флажки с логотипом вручили каждому, а вот фирменную майку — исключительно победителям. Главные программы телеканала на катке угадывали почти сразу, впрочем, также, как и имена ведущих. А на светодиодном экране в это время нон-стопом крутили ролики СТВ.

Пока одни ко льду готовились морально, другие — физически. Ведущая, Ольга Бельмач, праздничный заезд отрепетировала еще вчера вечером. Сразу после телеэфира рванула на каток. И ушла только с закрытием. Поэтому сегодня ей вполне по силам даже тройной тулуп.

Ольга Бельмач, ведущая новостей «24 часа»:

В детстве занималась фигурным катанием. Но на самом деле сейчас кажется, что не фигурным катанием, а конькобежным спортом. Но периодически стараюсь приходить на лед. Кстати, только здесь меня можно увидеть в шапке и в джинсах.

Это его дебют и его главная спортивная новость. Сергей Савицкий в детстве конькам предпочел лыжи. Поэтому сегодня на лед вышел не сразу, коллеги подхватили — буквально.

Сергей Савицкий, ведущий спортивных программ:

Я в первый раз стал на коньки, и если в ближайшие десять минут сильно не навернусь, то мне, наверное, это нравится. Пока не упал.

Команда «Столичных подробностей» на льду впервые дежурит в полном составе.

Татьяна Кибалко, корреспондент:

Стоим еще пока очень робко, но я предчувствую, что слава Татьяны Навки мне все-таки сегодня грозит. А на самом деле меня поддерживают мои коллеги. Держимся — друг за друга, как можем.

Анастасия Ганиева, корреспондент:

Нужно вообще это сделать доброй традицией, чтобы мы еще поехали кататься на лыжах и сноуборде. Посмотрели на прекрасный лес.

Под занавес — автографы и фото на память. Но главный подарок своим зрителям СТВ сделать еще предстоит. Впереди — новые проекты, новые лица и новые имена.