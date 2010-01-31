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Звезды Голливуда предложили засыпать сенаторов спамом

31 января 2010 14:46
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Знаменитые голливудские актеры приняли участие в акции, организованной фондом NRDC Action Fund, одним из руководителей которого является Леонардо ди Каприо.

Артисты призвали своих поклонников отправить сенаторам как можно больше электронных посланий с требованием утвердить так называемый «Закон о чистой энергии».

Звезды настаивают, что принятие такого закона не только снизит зависимость США от стран, «не разделяющих американские ценности и представляющих угрозу международной безопасности», но будет способствовать созданию множества новых рабочих мест и сохранению природных богатств. «Мы будем пристально следить за всеми вами, сенаторы», — пообещал Леонардо ди Каприо.

Помимо него, акцию поддержали Форест Уитакер, Джейсон Бейтман, Эдвард Нортон, Джастин Лонг, Эмми Россум и другие голливудские знаменитости, сообщает Lenta.ru.

# общество

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