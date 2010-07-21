Прямой эфир

Звездопад дельта-Аквариды начнется сегодня и продлится до следующей недели

21 июля 2010 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Звездный дождь сегодня ночью позволит белорусам чаще смотреть вверх. На небосклоне пропишутся свыше сотни ярких метеоров.

Звездопад дельта-Аквариды начнется сегодня и продлится до следующей недели. А чтобы по-настоящему насладится огненной феерией, не обязательно бежать в магазин за телескопом - достаточно просто выехать на природу.

Звездный дождь привлекает внимание не только влюбленных, но и инспекторов природных ресурсов. Любое небесное тело, упавшее на вас сверху, подлежит госучету. Впрочем, большинство «космических гостей» так и остаются неузнанными. Дело в том, в последние годы коллекционировать метеориты стало модно и, главное, выгодно. Цена одного грамма небесной драгоценности может в несколько раз превышать стоимость земного золота.   

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 июля 2010 06:37

Автопробег жителей Казахстана по местам боевой славы сегодня прибудет в Минск

21 июля 2010 06:37

Сверхмощная насосная станция для откачки воды при затоплении улиц появится в арсенале белорусских спасателей

20 июля 2010 18:37

Белорусские спасатели в августе пересядут на мотоциклы