Звездный дождь сегодня ночью позволит белорусам чаще смотреть вверх. На небосклоне пропишутся свыше сотни ярких метеоров.

Звездопад дельта-Аквариды начнется сегодня и продлится до следующей недели. А чтобы по-настоящему насладится огненной феерией, не обязательно бежать в магазин за телескопом - достаточно просто выехать на природу.

Звездный дождь привлекает внимание не только влюбленных, но и инспекторов природных ресурсов. Любое небесное тело, упавшее на вас сверху, подлежит госучету. Впрочем, большинство «космических гостей» так и остаются неузнанными. Дело в том, в последние годы коллекционировать метеориты стало модно и, главное, выгодно. Цена одного грамма небесной драгоценности может в несколько раз превышать стоимость земного золота.