Звездный матч на «Минск-Арене»

Уникальный спортивно-культурный комплекс сегодня распахнул двери в белорусской столице. В церемонии торжественного открытия принял участие глава государства. Александр Лукашенко отметил, что созданный по самым современным технологиям, крупнейший в Европе объект станет приятным подарком всем поклонникам спорта и придаст привлекательность имиджу Беларуси, как спортивной европейской державы.

С десяти часов утра рядом с «Минск-Ареной» развернули свою шоу-программу белорусские артисты, поэтому именно под их песни все 15 тысяч зрителей прибывали в комплекс. Когда прибыли знаменитые хоккеисты, дольше всего болельщики не отпускалти нападающего минского «Динамо» Джеффа Платта — он сегодня играет за команду Яромира Ягра.

Сам Ягр впечатлениями о происходящем делился с журналистами на уже пресс-конференции. Кстати, он и капитан второй звёздной сборной — Алексей Яшин — на ней сидели не рядом. В прошлом году дружина Яшина уступила команде Ягра 6:7, играли тогда на Красной площади в Москве. Так, собственно, и началась летописно-событийная история КХЛ, и то, что сегодняшний Матч звезд достался именно «Минск-Арене» на самом деле неслучайно, потому что в этом мы оказались «быстрее-выше-сильнее» И Питера, и Челябинска. Безусловно, тему «Минск-Арены» не минули на пресс-конференции и сами звезды.

Алексей Яшин, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России:

Стадион потрясает, потому что такое чудо, которое сотворили здесь в Беларуси, наверное, для нас хоккеистов очень приятно. Сегодня ожидается полный стадион, атмосфера будет потрясающая, и то, как нас встречают в Беларуси, — это здорово. Я надеюсь, что люди получат удовольствие от того, что будет сегодня на льду.

Яромир Ягр, хоккеист (Чехия):

Я верю, что игра будет очень интересной и запомнится надолго всем болельщикам, всем, кто находится здесь. Мне не довелось в этом сезоне сыграть на «Минск-Арене», но я уверен, что это уникальный комплекс и очень хороший подарок для всех хоккеистов и любителей хоккея.

Вячеслав Фетисов, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России:

Без сомнения, сегодня это лучшая арена в Европе, ее можно сравнивать по качеству с лучшими североамериканскими дворцами. Это как раз то, к чему Лига стремится — лучшие дворцы, лучшие игры.

Началось все действо не с матча, а с мастер-шоу — демонстрации индивидуального мастерства игроков. Изначально КХЛ утвердила семь конкурсов, один из которых — «по просьбам трудящихся». Благодаря письмам болельщиков, остановились на буллитах. От команд Яшина и Ягра в них участвовали по пять игроков, но оценивали не только точность попадания, но и артистизм. Лучшие актерские данные и пируэты продемонстрировал Йозеф Штумпел из команды Ягра. Впрочем, «ягровцы» оказались и точнее.

Чего только хоккеисты сегодня на льду не делали: нарезали круги на скорость, бросали на дальность и даже мерялись силой броска — здесь оказались сильнее спецы из команды Яшина.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Благодаря сегодняшнему знаковому событию — у нас открывается замечательная арена, одна из лучших арен в мире — можно будет соприкоснуться с хоккеем поближе. Не только по телевизору, но и побывать на матчах.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Народ просто так не приходит. Я поднимаю руки перед вашим руководством в хорошем смысле этого слова — оно действительно заботится о детях, о здоровье , о будущем.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Такой арены нет в Европе. Такую арену, куда приезжают шведы, американцы, канадцы и говорят «Ой-ой-ой», было построить очень сложно. А в наших условиях, когда Президент говорит «за десять месяцев, за двенадцать месяцев» — это еще сложнее. Вот это сегодня — праздник, праздник арены в первую очередь, праздник большого хоккея.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Гэты аб’ект стварае вельмі добрыя дадатковыя магчымасці для развіцця шоу-рынка, шоу-бізнеса у нашай краіне. Бо мы атрымозваем даволі значную вялікую пляцоўку, дзе могуць праходзіць вялікія канцэрты. Мы можам запрашаць буйныя групы і выканаўцаў з еўрапейскіх краін, з Расійскай Федэрацыі і адпаведным чынам арганізоўваць гэтыя канцэрты.

После мастер-шоу наступил, наверное, самый символичный момент для всез белорусов, потому как на лед вышел глава государства для того, чтобы официально открыть «Минск-Арену». Рядом с ним на лбду стояли Владислав Третьяк, Уэйн Гретцки, Вячеслав Фетисов. Открытие получилось глобальным. Масштабным, по-настоящему европейским — и в этом нет никакого пафоса, потому что все эти люди на льду еще раз подтвердили и Президенту, и тысячам людей, которые на это смотрели, что лучше арены они еще не видели. Президент же констатировал, что сегодня мы открыли еще одну славную страницу истории белорусского спорта. «Нас часто критикуют за такое гиперстроительство, сказал Александр Лукашенко. — Но нужно учитывать, что это крупнейший объект в Европе, и стоит понимать, для чего это все делается». Ему нет аналогов, его построили в кратчайшие сроки, и уже сейчас здесь можно вести подготовку по 38 видам спорта, многие из которых — олимпийские. Наш звездный час, как сказал Президент, еще впереди, потому что в 2014 году нас ждет чемпионат мира по хоккею.

Далее же всех ждала шоу-программа — выступали звезды и российской, и белорусской эстрады. Зрители видели и Олега Газманова, и Анну Семенович, а тем временем хоккеисты готовились к главному для них событию — звездному матчу.

Яромир Ягр, хоккеист (Чехия):

Я вспоминаю свои лучшие годы в Национальной хоккейной лиге, и атмосфера сегодня на матче как раз напоминает мне о моих звездных временах.

Алексей Яшин, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России:

Как будет — так будет. Главное, чтобы все получили удовольствие. Даже проиграв на Красной площади, я получил громадное удовольствие от того, как люди болели, даже в такой холод. Я думаю, что здесь будет то же самое.

Максим Сушинский, нападающий команды Алексея Яшина:

Все очень хорошо организовано, пришло очень много людей. По сравнению с Красной площадью в -20, я думаю, здесь играть намного приятнее.

За всем происходящим на «Минск-Арене» наблюдают, помимо зрителей, и 400 журналистов из разных стран мира — и все подробности, эксклюзивные интервью и итоги матча смотрите в выпуске новостей в 19.30