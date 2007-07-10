Звездный День рождения

Первому белорусскому космонавту, летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Петру Климуку сегодня - 65 лет.

Наш земляк среди тех, кто проложил человечеству дорогу к звездам. В 23 года он стал коллегой Юрия Гагарина. Климук был в космосе трижды. За эти рейсы он налетал 78 дней 18 часов 18 минут 42 секунды.



С юбилеем прославленного летчика поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что, находясь в течение многих лет в авангарде космической отрасли, Петр Климук внес большой вклад в освоение космоса, развитие научно-технического потенциала Отечества. "Беларусь гордится Вами, одним из самых прославленных своих земляков, и особо признательна Вам за содействие укреплению дружбы и взаимопонимания двух братских народов", - отмечается в поздравлении Президента.



Прославленный летчик родился в деревне Комаровка Брестского района. В школе, где учился Петр Ильич, сегодня создан единственный на постсоветском пространстве народный музей космонавтики. Здесь бережно хранятся школьная парта, за которой сидел будущий космонавт, его дневник, фотографии и личные вещи. Большая часть экспозиции рассказывает о космическом пути легендарного земляка.



Сегодня вся школа поздравляет земляка с юбилеем. Правда, по телефону. Ведь большую часть времени Петр Ильич проводит в Звездном городке.