"Звездная команда" против СПИДа

Недавно созданная в Беларуси "Звездная команда" для борьбы со СПИДом сегодня в Минске озвучит свою программу действий и лозунги.

Это одна из акций информационной кампании "Остановить СПИД. Выполнить обещание" в рамках проекта Программы развития ООН "Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь".

"Звездная команда" была сформирована для того, чтобы дать молодому поколению пример здорового образа жизни, взаимопонимания по отношению к людям с ВИЧ.

Выбор кандидатов проходил в таких популярных сферах деятельности, как кино, театр, телевидение, музыка, спорт. В итоге в белорусскую "Звездную команду" вошли группы "J-Морс" и "Тяни-Толкай", дуэт "Александра и Константин", актер Алексей Шедько, фристайлисты Дмитрий Дащинский и Ассоль Сливец, тяжелоатлет Андрей Рыбаков и другие.

