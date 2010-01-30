Звезда Playboy собралась баллотироваться в президенты Украины

Модель и певица Дарья Астафьева, ставшая девушкой месяца юбилейного номера американского Playboy, объявила, что собирается стать президентом Украины.

«Меня очень интересует политика, а также волнует ситуация которая складывается в украинском обществе, особенно вокруг выборов. Поэтому моя следующая цель - президентские выборы!», — заявила Астафьева.

Она также рассказала, что одной из ее главных задач на этом посту станет улучшение российско-украинских отношений. «Я считаю, что братские народы, такие как украинцы и россияне, обязательно должны дружить, между нами не должно быть никакой конфронтации! Только мир, дружба и любовь!», — поделилась Астафьева.

В ближайших выборах президента Украины Астафьевой принять участие не получится: первый тур уже состоялся 17 января, а во второй вышли Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Кроме того, согласно украинским законам, к участию в президентских выборах допускаются люди, достигшие 35-летнего возраста, сейчас же ей всего 25 лет, пишет Lenta.ru.