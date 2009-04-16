Званию «Герой Советского Союза» - 75 лет

За время существования награды Золотую звезду героя получили более 12 тысяч человек. В том числе 494 белоруса.

Почти все они совершили подвиги в годы Великой Отечественной Войны. Сегодня в нашей Республике проживает 21 Герой Советского Союза. С одним из них встретился наш корреспондент.

В свои 93 года Герой Советского Союза Иван Лебедев дома не сидит. Своим богатым опытом Иван Данилович спешит поделиться со всеми. Полного сил и энергии ветерана можно увидеть на различных мероприятиях. Да и своих сослуживцев, выйдя в отставку, Герой не оставляет. В областном военкомате, где он проработал несколько лет, до сих пор к нему обращаются за советом.

Иван Данилович о своём подвиге рассказывать не любит. Говорит, в годы войны так самоотверженно сражались десятки тысяч солдат.

- Мне удалось переправиться через Днепр с двумя орудиями, - рассказал телеканалу СТВ Герой Советского Союза Иван ЛЕБЕДЕВ. - И я, собственно говоря, 3 дня поддерживал этими орудиями две дивизии. Потому что артиллерии не было. Только мои два орудия были.

Первое звание Герой Советского Союза было присвоено в 34-м году лётчикам за спасение экипажа парохода «Челюскин». Однако, больше всего людей, носящих это высокое звание, проявили себя в годы Великой отечественной войны. К примеру, из 494 белорусов, Героев Советского Союза, только 46 получили награду в мирное время.

Звание «Герой Беларуси» было учреждено в 95-м году. Это высшая награда страны. Награждают «Золотой звездой» только один раз в жизни — за исключительные заслуги перед Родиной. За 14 лет высокого звания удостоены десять человек. Первый в этом почетном списке — летчик Владимир Карват. В 96-м он отвел падающий самолет от населенного пункта. Ценой своей жизни он спас сотни других.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.

