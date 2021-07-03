Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»

Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь. Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

Александр Добриян, корреспондент:

На юго-востоке страны, в пограничном Лоеве, на воды Днепра сегодня спустили венок в память о погибших при форсировании реки во время освобождения Беларуси. Морскую традицию поддерживают военнослужащие пограничной комендатуры «Лоев».

Именно на лоевском берегу лежат истоки операции «Багратион». Цена этой страницы в истории белорусской независимости – жизни более 50 тысяч советских солдат, навсегда оставшихся здесь осенью 1943-го. Битва за Днепр, ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, – поистине битва героев: ни до, ни после нее ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления героизма. Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2438 участников этого сражения.

Никита Гараев, житель Лоева:

Это Музей битвы за Днепр, братское захоронение. Здесь особая атмосфера. Каждый раз, когда здесь находишься, чувствуешь тот подвиг, те силы, которые приложили наши земляки, дабы мы жили в хорошей, свободной и независимой стране.

Вероника Байкова, председатель Лоевского райисполкома:

Для каждого белоруса это самый главный праздник нашей страны. Это день нашей славы и чести, нашей памяти о прошлом, гордости за настоящее и надежды на будущее.