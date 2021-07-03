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Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»

03 июля 2021 19:40
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Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому  завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.

Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»-1

Александр Добриян, корреспондент:
На юго-востоке страны, в пограничном Лоеве, на воды Днепра сегодня спустили венок в память о погибших при форсировании реки во время освобождения Беларуси. Морскую традицию поддерживают военнослужащие пограничной комендатуры «Лоев».

Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»-4

Именно на лоевском берегу лежат истоки операции «Багратион». Цена этой страницы в истории белорусской независимости – жизни более 50 тысяч советских солдат, навсегда оставшихся здесь осенью 1943-го. Битва за Днепр, ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, – поистине битва героев: ни до, ни после нее ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления героизма. Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2438 участников этого сражения.

Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»-7

Никита Гараев, житель Лоева:
Это Музей битвы за Днепр, братское захоронение. Здесь особая атмосфера. Каждый раз, когда здесь находишься, чувствуешь тот подвиг, те силы, которые приложили наши земляки, дабы мы жили в хорошей, свободной и независимой стране.

Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»-10

Вероника Байкова, председатель Лоевского райисполкома:
Для каждого белоруса это самый главный праздник нашей страны. Это день нашей славы и чести, нашей памяти о прошлом, гордости за настоящее и надежды на будущее.

Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»-13

На пару сотен километров выше по течению Днепра накануне Дня Независимости открыли движение по новому мосту. Не просто стратегический объект инфраструктуры. В Рогачеве появилась настоящая архитектурная достопримечательность – свои собственные «Золотые ворота».

Перенеслись в июнь 1944-го. Что показали в День Независимости в Минской области? Смотреть здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Добриян # Вероника Байкова # Никита Гараев # Фотофакт

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