Новости Беларуси. Зону отдыха на Хмелевских прудах вблизи Заславля закрыли до осени. Такое решение приняли местные власти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причиной стала недавняя чрезвычайная ситуация, когда в результате обрушения грунта под воду ушла строительная техника, значительно сместилось береговая линия.

Сейчас местность исследуют специалисты. Зона огорожена специальными знаками, и любителям отдыха вход воспрещен.

Таким образом, вся ответственность за возможные последствия опасного отдыха ложится на нарушителей.

Пляж у Хмелевских прудов всегда пользовался особой популярностью. В сезон здесь ежедневно отдыхали сотни человек.