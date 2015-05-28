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Зону отдыха на Хмелевских прудах вблизи Заславля закрыли до осени

28 мая 2015 14:56
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Новости Беларуси. Зону отдыха на Хмелевских прудах вблизи Заславля закрыли до осени. Такое решение приняли местные власти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причиной стала недавняя чрезвычайная ситуация, когда в результате обрушения грунта под воду ушла строительная техника, значительно сместилось береговая линия.

Сейчас местность исследуют специалисты. Зона огорожена специальными знаками, и любителям отдыха вход воспрещен.

Таким образом, вся ответственность за возможные последствия опасного отдыха ложится на нарушителей.

Пляж у Хмелевских прудов всегда пользовался особой популярностью. В сезон здесь ежедневно отдыхали сотни человек.

# общество # Отдых

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