Золушка бы плакала: в минских магазинах продают туфли разного размера в одной паре

Психологи утверждают, что обувь может рассказать о человеке практически все. Любопытно, чтобы они сказали про человека, у которого обувь 28-го и 29-го размера?
Минчанка Татьяна Евсюченко четвёртый год воспитывает дочку и не понаслышке знает, что маленький ребёнок – это большое счастье, но и большие инвестиции. Недавно, отправившись с дочкой на шоппинг, Татьяна выбрала для девочки пару розовых туфелек.
Но, спустя несколько месяцев, молодая мама попала в кадр «Добро пожаловаться», а значит, что-то в этой истории пошло не так.
Татьяна Евсюченко:
Естественно, так как мы их собирались носить и не возвращать, мы не обращали внимания на то, какой там размерный ряд стоит на одной и на второй ножке.
А в сентябре-месяце, придя в садик, мы обнаружили, что правая ножка 29-го размера, а левая – 28-го.
Естественно, мы обратились в магазин, где приобретали эту обувь, и написали жалобу, так как нам сразу отказали в возврате. Пришло письмо через неделю ответное с отказом. Якобы, мы потеряли чек, поэтому нам возврат не положен.
Это был магазин «Гиппо» в ТЦ МОМО
Иногда секундная невнимательность оборачивается многими днями бесполезной нервотрёпки. И действительно, пользы от общения с администрацией торгового центра пока нет.
Гарантийный срок на обувь истёк, а предъявить продавцу, по сути нечего – товарный чек Татьяна давно выбросила, а носить обувь разного размера вряд ли получится.
Татьяна Евсюченко:
Если не получится мирно договориться с магазином, мы готовы пойти в суд
Ирина Коноплицкая, председатель общества защиты прав потребителей:
Я бы хотела однозначно напомнить всем покупателям и потребителям, что отсутствие чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований покупателя.
Покупатель должен доказать, что приобрёл именно в этом бутике или магазине. Это могут быть и свидетельские показания. То есть, любые доказательства, подтверждающие, что именно этот покупатель приходил именно в этот магазин.
Стоимость розовых туфелек – всего 10 рублей, но цена ошибки многократно возрастёт из-за судебных издержек, если Татьяна решит отстаивать свои потребительские права в суде.
Это была суровая белорусская проза, а теперь, в завершение, элегантная японская поэзия, танка: «Я грустил от того, что у меня плохая обувь до тех пор, пока не увидел человека без ног...»