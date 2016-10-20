Золушка бы плакала: в минских магазинах продают туфли разного размера в одной паре

Психологи утверждают, что обувь может рассказать о человеке практически все. Любопытно, чтобы они сказали про человека, у которого обувь 28-го и 29-го размера?

Минчанка Татьяна Евсюченко четвёртый год воспитывает дочку и не понаслышке знает, что маленький ребёнок – это большое счастье, но и большие инвестиции. Недавно, отправившись с дочкой на шоппинг, Татьяна выбрала для девочки пару розовых туфелек.

Но, спустя несколько месяцев, молодая мама попала в кадр «Добро пожаловаться», а значит, что-то в этой истории пошло не так.

Татьяна Евсюченко:

Естественно, так как мы их собирались носить и не возвращать, мы не обращали внимания на то, какой там размерный ряд стоит на одной и на второй ножке.

А в сентябре-месяце, придя в садик, мы обнаружили, что правая ножка 29-го размера, а левая – 28-го.

Естественно, мы обратились в магазин, где приобретали эту обувь, и написали жалобу, так как нам сразу отказали в возврате. Пришло письмо через неделю ответное с отказом. Якобы, мы потеряли чек, поэтому нам возврат не положен.