«Золовкины посиделки» в Минске: шестой день Масленицы

Издревле, в этот день молодые невестки приглашали в гости родных мужа.

Отметить проводы зимы минчане собрались у Дворца Спорта. С самого утра здесь жарят блины и угощают прохожих. Повсюду народные песни и пляски. Желающие пробуют традиционную белорусскую еду: сало, лук, ржаной хлеб и блины на простокваше. А отечественные производители на огромной ярмарке торгуют собственной продукцией на порядок дешевле, чем в магазине, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жители Минска:

Спасибо большое за организацию такого праздника. Мы все очень довольны.

Мне нравится настроение людей, которые в такую пасмурную погоду все это делают. Мне еще нужно на работу, но блины обязательно попробую.

Пришли на масленицу блины попробовать и на народ посмотреть.