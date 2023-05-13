Знания уходят далеко за пределы программы. Кто в сельских школах готовит победителей конкурсов и олимпиад?

Новости Беларуси. Равные возможности для всех. С каждым годом все больше школьников из сельской местности становятся победителями республиканских олимпиад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это говорит о том, что в агрогородках и деревнях уровень образования не отстает от столичного. Локомотивами будущих олимпийских звезд-предметников становятся талантливые учителя, которые дают не только крепкие знания, но и вселяют веру в себя. Ученик межисетской средней школы Захар Панфилович республиканский Олимп по географии покоряет уже третий год подряд. Это не просто везение – знания выпускника сельской школы уходят далеко за пределы программы.

Захар Панфилович, ученик межисетской средней школы:

За три года были разные задания. Одно из них – это, например, на теоретическом туре задание было связано с астрономией, где нужны были точные знания. Также было необычным задание, где нужно было измерить площадь торгового центра, и в целом полевой этап в торговом центре был необычен. Интерес к предмету Захар проявил в седьмом классе. На внимательного ученика с аналитическим складом ума обратил внимание молодой учитель Андрей Трей. К слову, именно он последние семь лет готовит топовых олимпиадников по географии.

Андрей Трей, учитель географии межисетской средней школы:

Для сельской школы это значительный успех. Потому что не часто бывает такое, что удается дойти до заключительных этапов республиканской олимпиады. Поэтому поначалу это кто-то считал удачей, кто-то уже сразу видел, что это вполне дальнейшая система работы. В настоящий момент уже все рассчитывают, то есть и уже изначально закладывается, что учащиеся нашей школы по географии уже могут дойти до самых, скажем так, высоких уровней и принести дипломы не только в копилку школы, но и в копилки района и области. Цель не столько победить, сколько полюбить предмет– объясняет молодой географ. Чтобы было интересно, на уроках он использует много наглядного материала. Разбалованное гаджетами клиповое мышление детей просто отказывается говорить на другом языке. На первом месте визуализация. Вот и сегодня тема «Минералы» превращается в увлекательный ребус, разгадать который поможет нос.

– Пахнет чем-нибудь?

– Да, пахнет спичками.

– А спички у нас из чего делают?

– Мне кажется, это сера.

– Итак, абсолютно верно. Образование старается шагать в ногу со временем. Например, из телефонной зависимости извлекать максимум пользы.

Юлия Мычка, корреспондент:

Нескучная география – это когда домашнее задание, например, для шестого класса звучит так: запишите ролик в TikTok – пять удивительных фактов о реках мира, поделитесь им с друзьями в социальной сети и попросите оценить его. Наверное, от количества лайков будет зависеть оценка.

Уроки географии не ограничиваются школьными стенами. Экскурсии, походы, гербарии, удивительные находки. Дети говорят: «Просто интересно». С ними согласен и Захар Панфилович. Даже немного обидно, что трехкратный победитель республиканской олимпиады не воспользуется своими бонусами для поступления в вуз. География для души, профессия будет другой. Захар Панфилович:

Я не планирую связывать свою жизнь с географией. Я планирую поступать на специальность экономика электронного бизнеса. На первый взгляд кажется, что это вообще никак не связано с географией. Тем не менее здесь есть определенная связь с социально-экономической географией.

В другой части Могилевского района будущих чемпионов растит мостокская школа. Из 14 учеников третьего класса трое – участники и финалисты областного и республиканского конкурса «300 талантов для Королевы». Именно с него зачастую начинают свой путь в большой спорт сотни девчонок и мальчишек по всей стране. Жительница деревни Грибаны Лукина Ульяна в 2023 году стала его абсолютной чемпионкой. Если в следующем году получится успех повторить, Ульяна попадет в школу олимпийского резерва.

Ульяна Лукина, ученица мостокской средней школы:

Я, конечно, боялась, но свой страх преодолевала, и мне становилось легче. Мне очень нравится физкультура. С Татьяной Владимировной нам очень хорошо. Я хочу стать профессиональным тренером. На уроках Татьяны Варениковой халтуры не будет. Дети в спортивном зале выкладываются в полную силу, и не важно, что чемпионами станут не все.