Знания о Вилии и ее берегах обновят

Легендарное путешествие графа Тышкевича по Вилии пытаются повторить его соотечественники.

150 лет назад экспедиция первого белорусского археолога прошла с самого верховья реки до литовского Каунаса. Граф проводил научные исследования - описывалась сама река, прибрежная природа, собирались песни, обряды, обычаи. По итогам этой экспедиции впервые в Беларуси была издана научно-исследовательская книга - "Вилия и ее берега".

Во время тура по Вилии будет открыт памятник Тышкевичу, запланированы культурные мероприятия и научные исследования.

Вопрос в том, чтобы не просто проплыть, а провести необходимые исследования и мероприятия. Маршрут начнется 1 июня пешей частью от Вилии до Комина. Он в точности расписан также как и маршрут Тышкевича. По итогам экспедиции планируется выпустить книгу, аналогичную книге знаменитого графа. Там будут материалы и 150-летней давности, и современные.