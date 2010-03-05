Знак материнской доблести вручили сегодня пятерым минчанкам

Торжественная церемония прошла накануне женского праздника в городской ратуше.

Награжденным многодетным матерям кроме почётного ордена вручили и денежное вознаграждение. А ещё предоставили бесплатный проезд в городском транспорте.

За 13 лет в Минске ордена Матери удостоены 326 женщин. Всего же эту высокую награду вручили более чем 6 тысячам белорусок. Орден Матери — единственная белорусская награда для женщин, которые родили и воспитали пять и более детей.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Это великая награда, знак признания места и роли женщины в жизнеустройстве нашего общества, женщина — это начало начал, то, что даёт продолжение другому человеку в жизни. Это гарантия того, что то, что мы делаем, будет передано в надёжные руки, жизнь будет продолжаться, город будет расцветать, будет наполнен красивыми счастливыми людьми, и праздник будет жить вечно.