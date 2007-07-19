Знай условия пребывания за рубежом

МИД Беларуси настоятельно рекомендует соотечественникам соблюдать правила пребывания за рубежом.

В последнее время участились случаи их преднамеренного нарушения, а также сроков выезда из стран, с которыми у Беларуси установлен визовый режим.

Несоблюдение этих требований квалифицируется как административное нарушение, что может привести к серьезным последствиям, включая принудительную депортацию и запрет на въезд в страну в течение определенного срока.

МИД рекомендует белорусам, находящимся за рубежом, по вопросам продления визы обращаться в соответствующие ведомства. А чтобы получить консультацию, можно также связаться с диппредставительством или консульским учреждением Беларуси.