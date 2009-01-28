Злоумышленники из Витебской области слили 20 тонн топлива прямо из нефтепровода

Работали они втроем и продавали украденное горючее по всему региону. Последний визит к нефтепроводу для них завершился пустыми канистрами и конвоем милиции.

На нагретое местечко злоумышленники приехали только через два месяца. Здесь служба безопасности станции их поджидала в засаде. Когда краник открылся в очередной раз, расхитителей дизельного топлива взяли с поличным. За бесплатным горючим зажигательная компания сюда приезжала целых полгода. Через отверстие в 10 миллиметров диаметром слили около 20 тонн нефтепродукта. Его продавали по всей Витебской области.

Двое из злоумышленников – из Браславского района, третий – из Миор – сотрудник МЧС. В желтый предупреждающий цвет свой дом выкрасил лично. Теперь тесть о зяте без слез говорить не может. О хобби родственника не догадывался. Как и дочь. Подобных случаев обходчик Иван Степанович на своем участке нефтепровода не припомнит. У других обходчиков бывало и не раз. Но зимой, когда лежит снег, злоумышленник на дизельном топливе далеко не уедет. Найдут по следам.