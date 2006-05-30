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Злостных неплательщиков выселяют из квартир

30 мая 2006 14:20
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Суды Беларуси удовлетворили более половины гражданских исков о выселении злостных неплательщиков квартплаты из их квартир.В прошлом году и за первый квартал нынешнего прокуратура изучила 185 подобных гражданских дел. Иски были предъявлены к квартиросъемщикам исполкомами и жилищно-коммунальными предприятиями. В результате более половины граждан, признанных злостными неплательщиками, были переселены в помещения меньшей площади - в общежития или 1-комнатные квартиры.
# общество

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