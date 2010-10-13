Прямой эфир

Злосных парушальнікаў дарожнай бяспекі на Міншчыне запрашаюць у адмысловы аўтобус — на прагляд прафілактычных фільмаў

13 октября 2010 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Захавай сабе жыццё» — адмысловую акцыю праводзіць упраўленне ўнутраных спраў Мінаблвыканкама.

Асноўная мэта — прафілактыка дарожнага траўматызму. З надыходам восеньска-зімовага перыяду традыцыйна расце колькасць ДТЗ.

Асаблівая ўвага – пешаходам. 90% наездаў на іх адбываецца ў цёмны час сутак. Кожны трэці трапляе пад колы пасля спажывання алкаголю.

Стартавала акцыя з прысталічча. У Калодзішчах на патруляванне вуліц выйшлі курсанты навучальных установаў міністэрства унутраных спраў. Яны праводзяць прафілактычныя размовы з пешымі ўдзельнікамі дарожнага руху, раздаюць ім брашуры і святлоадбіваючыя элементы.

Злосных парушальнікаў запрашаюць у адмысловы аўтобус — на прагляд прафілактычных фільмаў. А вось штрафаў на першы раз не выпісваюць. Наадварот – уручаюць падарункі з сэнсам.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 октября 2010 15:14

Канадский специалист Тодд Вудкрофт провел мастер-класс с единственной в Беларуси женской хоккейной командой

13 октября 2010 15:08

Первый участок третьей линии минского метрополитена намечено открыть в 2017 году

13 октября 2010 14:16

Самый крупный совместный проект Беларуси и ЕС в сфере пограничного сотрудничества стоит 7 миллионов евро