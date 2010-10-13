Злосных парушальнікаў дарожнай бяспекі на Міншчыне запрашаюць у адмысловы аўтобус — на прагляд прафілактычных фільмаў

Асноўная мэта — прафілактыка дарожнага траўматызму. З надыходам восеньска-зімовага перыяду традыцыйна расце колькасць ДТЗ.
Асаблівая ўвага – пешаходам. 90% наездаў на іх адбываецца ў цёмны час сутак. Кожны трэці трапляе пад колы пасля спажывання алкаголю.
Стартавала акцыя з прысталічча. У Калодзішчах на патруляванне вуліц выйшлі курсанты навучальных установаў міністэрства унутраных спраў. Яны праводзяць прафілактычныя размовы з пешымі ўдзельнікамі дарожнага руху, раздаюць ім брашуры і святлоадбіваючыя элементы.
Злосных парушальнікаў запрашаюць у адмысловы аўтобус — на прагляд прафілактычных фільмаў. А вось штрафаў на першы раз не выпісваюць. Наадварот – уручаюць падарункі з сэнсам.