Зимой жители Добруша могут остаться без тепла

Горожане похолодания ждут с тревогой. Котельная, обогревающая четверть города, на реконструкции. И работы ещё в полном разгаре.

Прошлогодние морозы в Добруше пережили без проблем. Правда, старые теплотрассы работали на пределе своих возможностей. К нынешнему отопительному сезону в городе заменили десятки километров труб. Но больше всего ждали реконструкции местной котельной.

Паровой котёл в Добруше обеспечивает теплом четверть населения почти 40 лет. Но время диктует свои условия. Ему на смену пришли новые экономичные и безопасные водогрейные котлы.

Средства на такую замену в Добруше искали не один год. И нашли. 80 % стоимости проекта взял на себя Всемирный банк. Заменить устаревшие агрегаты на итальянские должны были до ноября. Причём, чтобы поставить новое оборудование, коммунальщикам предложили разрушить все паровые котлы сразу. Но в Добруше перестраховались: демонтировали только один, и как показало время, не напрасно. Новое оборудование в котельную поставили только два дня назад.

Александр Ксенафонтов, генеральный директор КУП «Добрушский коммунальник»:

На данный момент проект реализуется, изготавливается проектно-сметная документация. Сейчас котел находится в полной боевой готовности. При начале отопительного сезона об будет пущен в эксплуатацию.

Сколько времени понадобиться, чтобы смонтировать и запустить новое оборудование с трудом могут просчитать даже сами коммунальщики. Похоже, пока трудится придётся лишь старому котлу.

Александр Шевцов мастер группы котельных КУП «Добрушский коммунальник»:

Его мощности достаточно на отопление всего микрорайона. Он полностью готов к работе. И, если бы сегодня нужно было начать отопление, но мы смогли бы это сделать.

Старый котёл рассчитан на пять гигакаллорий в час. Этой мощности раньше хватало с лихвой. Но Добруш прирастает новыми микрорайонами. И уже в этом году к системе отопления подключат несколько многоэтажных новостроек. А вот придет ли тепло в новые квартиры зависит лишь от темпов реконструкции котельной.

Александр Добриян, Виталий Распопов, текомпания СТВ, Гомельская область.