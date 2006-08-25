Зимой витаминов хватит всем

Предприятия потребкооперации планируют заготовить на межсезонный период 2006-2007 года картофеля, овощей и фруктов на 3, 10 и 38% больше по сравнению с предыдущим заготовительным сезоном.

Для их хранения предусмотрено 157 овощекартофелехранилищ, 40 фруктохранилищ и 98 холодильников. Все они обследованы, сейчас завершают их ремонт, устанавливают вентиляционное оборудование, сменяют холодильные установки, системы вентиляции, контейнеры, а также фасовочное оборудование.

Это позволит сохранить качество продуктов в межсезонный период как можно дольше.

Ответы на "овощные" вопросы можно получить в штабах Белкоопсоюза.

При возникновении вопросов и трудностей при сдаче плодов и овощей заготовительным организациям потребкооперации владельцы личных подворий и дачных участков могут обратиться в республиканский штаб по телефонам "горячей" линии".

Аналогичные штабы действуют в регионах республики при облпотребсоюзах. Их работа позволит упорядочить систему заготовок в стране и оперативно устранять недостатки в работе.