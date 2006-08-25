Зимой витаминов хватит всем

Для их хранения предусмотрено 157 овощекартофелехранилищ, 40 фруктохранилищ и 98 холодильников. Все они обследованы, сейчас завершают их ремонт, устанавливают вентиляционное оборудование, сменяют холодильные установки, системы вентиляции, контейнеры, а также фасовочное оборудование.
Это позволит сохранить качество продуктов в межсезонный период как можно дольше.
Ответы на "овощные" вопросы можно получить в штабах Белкоопсоюза.
При возникновении вопросов и трудностей при сдаче плодов и овощей заготовительным организациям потребкооперации владельцы личных подворий и дачных участков могут обратиться в республиканский штаб по телефонам "горячей" линии".
Аналогичные штабы действуют в регионах республики при облпотребсоюзах. Их работа позволит упорядочить систему заготовок в стране и оперативно устранять недостатки в работе.