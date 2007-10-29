Зимой - на зимней резине

В Беларуси вступили в силу изменения правил дорожного движения.

Особое внимание - маленьким пассажирам автомобилей. Для детей до 12 лет в салоне транспортного средства должны быть предусмотрены специальные сидения. А за парковку под углом теперь будут наказывать рублем. Штраф за подобное нарушение - 15.500 рублей. Появились ограничения и для любителей тонированных стекол.

Тем временем синоптики прогнозируют, что предстоящая зима будет немного теплее, чем "стандартная белорусская". Средняя температура воздуха - от 2 до 8 мороза. Хотя не исключено, что в самые холодные ночи она достигнет 22-30 градусов ниже нуля.

Как правило, периоды морозной погоды будут чередоваться с оттепелями. Устойчивый снежный покров должен установиться в начале декабря на северо-востоке и ближе к концу декабря - на юго-западе страны. Осадков за зиму выпадет примерно 115 мм. - это обычный показатель. Средняя температура воздуха зимой в Беларуси - 5,5 ниже ноля.