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Зимняя дорога спешки не потерпит!

09 февраля 2007 09:50
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В предстоящие выходные дни на основных магистралях и аварийно опасных участках дорог Минска и Минской области Госавтоинспекция будет контролировать соблюдение водителями скоростного режима. С этой целью на трассы выедут автопатрули, а также будут использованы стационарные фоторадары. Подобная акция проводится не впервые и в будущем станет регулярной. Напомним, что с 1 марта вступает в силу новый Административный кодекс, который предполагает ужесточение ответственности за некоторые нарушения. Это в первую очередь коснётся превышения скорости более чем на 30 км/час. - нарушителя ждёт штраф от двух до десяти базовых величин. За повторное превышение скорости в течение года лихач может лишиться 465.000 рублей или прав сроком до года.
# общество

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